重庆警方侦破网络直播跨境赌博案 抓获近300名嫌犯

重庆警方侦破一起特大网络直播跨境赌博案，抓获近300名嫌犯，查证涉案资金4亿余元人民币。

中新社星期一（7月24日）引述重庆市公安局报道，重庆沙坪坝区警方侦破一起特大网络直播跨境赌博案，打掉13个跨境赌博犯罪团伙，抓获近300名违法犯罪嫌疑人，捣毁20个线下赌博窝点，摧毁七个跨境赌博平台，查证涉案资金流水4亿余元（人民币，下同，约7400万新元）。

重庆警方在打击治理跨境赌博专项行动中接到举报，有人通过网络直播勾连境外赌场，在线下开设赌场，招揽参赌人员进行赌博活动。沙坪坝区警方经核实查证后，迅速调集精干警力，成立专案组，全力侦办。

警方深入侦查发现，以胡某（男，30岁）、夏某（男，29岁）等人为首的犯罪团伙，暗中与境外赌场相勾连，在中国各地发展下线，通过网络直播组织赌博活动，以“网络实时直播，身临其境体验国外赌场，即时线下结算”等诱骗话术，大肆招揽赌客。组织者在参赌人员输光身上钱财后，还怂恿参赌人员借钱、贷款继续赌博，直至搜干刮净。

警方调查发现，此案所涉地域广、涉赌资金大、涉赌人员多，所涉中国赌客数万人，每个线下窝点都吸引上百人参与赌博。

专案组全面查清组织架构及犯罪链条后，辗转中国10余个省市，连续在全国部署实施三次集中抓捕行动，共捣毁20个线下赌博窝点，摧毁七个赌博平台，查证涉案资金流水4亿余元。目前，此案还在进一步办理中。