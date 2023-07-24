黄牛涨价20倍倒卖TFBOYS演唱会门票 律师吁粉丝谨慎以免票财两空

中国男子偶像人气组合TFBOYS十周年演唱会定档8月6日开唱，经黄牛倒卖，第一排票价涨20倍。北京律所律师呼吁粉丝要警惕，以免票财两空。

中国人气组合TFBOYS的“TFBOYS十年之约”演唱会上星期五（7月21日）晚间官宣，这是TFBOYS组合成立10周年的重要纪念活动，演唱会将于8月6日在西安奥体中心体育场举行。

《北京商报》星期天（7月23日）引述购票平台报道，这次演唱会不支持自主选座、要求实名制入场，执行观演人一票一证规定。验票时将对入场观演人的人脸、证件、座位及纸质门票的观演人信息进行比对，全部信息确认一致后方可入场。同时，平台实名购票后，所购门票不支持转赠与转售。

据报道，在TFBOYS相关微博话题下，粉丝相约到场应援的讨论，被大量自称资深票务的黄牛淹没。

报道称，黄牛售票帖子包含保证有票、前排可以选座、可以连座等关键词。原价580至2013元人民币（下同，约107至372新元）的门票，在黄牛手中内场第一排报价4万元，且需要支付1万元定金，能够保证连座，但相当于票价涨约20倍。

北京高文律师事务所合伙人江本伟指出，实名制是打击黄牛的一种重要售票方式和手段。在这种情形下，消费者擅自将自己的身份信息、验证码均告知黄牛，存在身份信息被用于其他活动的可能，因此消费者在向他人提供身份信息和验证码时，应当谨慎。

江本伟说，黄牛交易本身属于一种违法交易，私下通过支付软件预付定金后，如果无法拿到票，将无法得到正规交易平台方的交易规则保护，难以通过平等既定的规则，及时要回预付定金，甚至可能票财两空。