江苏女童被飞来钢珠打至失明 警方：涉事两男孩未达刑责年龄不予立案

江苏一名八岁女童被突然飞来钢珠打至左眼失明，警方通报涉事两名男孩未达刑责年龄，不予立案。

据极目新闻星期天（7月23日）报道，江苏沭阳县的8岁女童安安（化名）的母亲司女士受访时说，女儿7月1日跟姑姑到离家不远的小商店买零食，途中被一颗突然飞来的钢珠打中左眼，当场血流不止。两名男孩骑电动车路过举起弹弓，打伤了安安的左眼，事后仓皇逃离。

司女士说，事发后，安安被送往镇上的医院，医生说眼球可能保不住了。孩子相继被转到县里和南京的医院，一直到当天午夜12点左右才做完手术。通过手术，医生从女儿眼中取出一颗直径八毫米左右的钢珠。“医生说要是钢珠进得再深一点，可能会危及生命”。

安安家属提供近日在江苏省人民医院复查的病历显示，安安左眼球破裂伤，左眼玻璃体切除硅油充填状态，左眼盲。

安安的一名亲属称，通过多方打听，他们终于找到骑电动车两名男孩的其中一人，但一开始那名男孩一直不承认。安安的家长报警后，那名男孩才到派出所坦白事实。

司女士说：“警方到现在都没有明确告知我们这两个男孩的具体年龄，只知道两个男孩今年小学刚毕业，应该在13岁左右。这两名男孩称，当时用弹弓打安安，是想吓吓她。”

司女士说，事发后，肇事两名男孩的家长一直都没有现身商讨此事，双方连面都没见过，联系方式也没有，她对对方的处理态度很是气愤。

沭阳县公安局上星期五（21日）向司女士出具了不予立案与鉴定意见两份通知书。不予立案通知书中提到，该局经审查认为，行为人未达刑事责任年龄，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，决定不予立案。鉴定意见通知书则指出，已对安安的伤情进行了损伤程度鉴定，即安安左眼部的损伤初评构成轻伤二级。

安安的家属对此结果均表示不能接受，他们要求重新进行鉴定，并考虑找律师对肇事者提起诉讼。