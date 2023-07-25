香港高球场拟建屋用地暂订未决定用途地带

香港城市规划委员会经审议后，决定将粉岭高尔夫球场拟用于兴建公营房屋的用地，暂订为未决定用途地带。

综合香港中通社和网媒“香港01”报道，香港特区政府计划9月收回粉岭高尔夫球场32公顷土地，使用其中9.5公顷用地兴建公屋，香港高尔夫球会日前入禀高等法院就环评报告提司法复核。香港城市规划委员会星期一（7月24日）经过六小时闭门审议后，决定接纳规划署建议，将草图北端约9.5公顷拟建屋用地，由“住宅（甲类）”地带暂修订为“未决定用途”地带。

据城规会公布，余下在南部约22公顷的土地用途维持不变，按原建议划为“其他指定用途”注明“保育暨康乐”地带。

城规会称，明白建议的争议性，所以在详细考虑6787份申述和51份意见、五场聆听会约190名出席人士的口头陈述，以及规划署和相关部门的意见和回应，在星期一下午开会讨论后作出上述决定。

香港高球会上星期五（21日）入禀高院，寻求法庭推翻环评结果，并要求本案裁决前暂时搁置有关环评决定。城规会称，留意到球会的司法复核，正如政府新闻公报指出这不会影响城规会推进法定规划程序。

城规会认为，将拟建屋用地暂时修订为“未决定用途”地带，先让土拓署重新检视公营房屋的设计布局、楼宇高度和发展密度，并在获得环保署署长批准后，再由规划署按获批的修订方案向城规会建议合适的住宅用途标示和发展参数，较现阶段维持高密度发展的“住宅（甲类）”地带，更为稳妥。

城规会将在8月4日根据条规展示将9.5公顷用地划为“未决定用途”地带建议修订，供公众查阅并在随后三个星期内接收进一步申述。城规会将根据条例考虑收到的进一步申述，并在作出决定后于11月底法定期限届满前把草图呈交行政长官会同行政会议核准。

城规会最后指出，任何土地供应方案都会对某些市民或群体造成不同程度影响。上述建议已在不同诉求之间作出平衡，希望能得到社会和个别持份者或群体的支持和互谅互让，共同解决土地房屋问题。