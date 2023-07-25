石家庄一乐队演出脱裤子 涉事歌手被行拘

石家庄一支乐队成员在演出时当众脱裤子，涉事乐队歌手被行拘，公司立即停业整顿。

石家庄市文化广电和旅游局网站星期一（7月24日）通报称，当局23日接获举报，指“红糖LIVEHOUSE”组织的商演中某乐队歌手有不当行为后，立即立案调查。

通报称，经查河北红糖文化传播有限公司（“红糖LIVEHOUSE”）在7月22日商业演出中存在“危害社会公德”等问题，造成不良社会影响。当局依据《营业性演出管理条例》，责令该公司立即停业整顿，并依法对其作出警告、罚款20万元（人民币，约3万7100新元）的行政处罚；同时对涉事乐队严厉训诫。

此外，当地公安机关也依据《治安管理处罚法》对涉事歌手丁某行政拘留。

据极目新闻24日报道，7月22日晚，河北石家庄市一支乐队成员在舞台上演出时当众脱裤子，被一些网民批评行为低俗，“借着摇滚的名义把低俗当自由”。

网传视频显示，舞台上一支乐队正在演出，其中一名男性成员将裤子脱下，仅穿内裤演奏。另一段视频显示，演出间隙前述成员将裤子反复脱下穿上，场下有男观众大喊“把内裤也脱了”。

据报道，该乐队为暴力香槟乐队，乐队经纪人承认涉事歌手为乐队人员。

石家庄近日正在举行“摇滚之城”音乐演出季，但石家庄市文旅部门回复称，上述演出是LIVEHOUSE自己组织的演出，并非“摇滚之城”音乐演出季的活动，暴力香槟乐队也并不是官方邀请的乐队。