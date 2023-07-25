台驻美代表处投书美媒 批北京对台论述罔顾现实

台湾驻美代表处投书美媒，批中国大陆驻美使馆以“台湾地区地方选举”称呼台湾总统大选，论述“完全罔顾现实”，只会激起台湾社会更多不满。

台湾驻美代表处新闻组长张芝飒在《华尔街日报》星期二（7月25日）刊出的署名投书中称，中国大陆驻美使馆发言人刘鹏宇早前在《华尔街日报》发表的投书内容，体现北京“惯于撒谎，完全罔顾现实”。

张芝飒称，刘鹏宇以“中国台湾地区的地方选举”称呼台湾总统大选，“无视中华人民共和国从未统治台湾一天的事实”。假讯息改变不了这点，只会激起台湾社会更多不满。

她说，刘鹏宇应从美国自由媒体上得知，从2020年以来，5000多架中国大陆军机在台湾空域附近飞行，威胁台海地区的和平稳定。北京政府拒绝放弃对台使用武力并持续进行强制性军事行动，引起了更多的国际关注，并坚定了台湾自卫的决心。

张芝飒还称，中国大陆外交官“从未在自由公正的选举中投票，没有理由批评台湾人民所珍视的民主制度”。

刘鹏宇7月18日在《华尔街日报》的投书文章中，批评民进党总统参选人赖清德的和平“四大支柱”主张，“包藏的祸心用一个词概括就是——卖台”。刘鹏宇指控民进党“以武拒统”、“到美卖台”，夸口维持两岸现状却推动和平分裂，出卖“民族大义”。