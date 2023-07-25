黑龙江省政府设调查组调查齐齐哈尔中学体育馆坍塌事故

中国黑龙江省齐齐哈尔市委书记沈宏宇宣布，成立联合调查组，对齐齐哈尔中学体育馆坍塌事故展开全面调查。

综合中国央视新闻和龙头新闻客户端报道，齐齐哈尔市政府新闻办公室星期一（7月24日）晚间举行齐齐哈尔市第三十四中学体育馆屋顶坍塌事故新闻发布会，也是齐齐哈尔市长的沈宏宇在会上做出上述宣布。

沈宏宇说，省政府已经成立联合调查组，将对上述事故进行全面深入调查，尽快查明原因，依法依规严肃追责问责，绝不姑息。

新闻发布会开始时，以沈宏宇为首的齐齐哈尔市官员全体起立，默哀三分钟。

随后，沈宏宇介绍了体育馆屋顶坍塌事故的情况。他说，齐齐哈尔市第三十四中学体育馆屋顶坍塌事故是该市近年来最为严重的安全事故，11名师生在事故中失去生命，代价极为惨重、教训极其深刻，市政府深感痛心、深感自责。他代表市委、市政府，向遇难者致以沉痛哀悼，向遇难者家属、受伤人员及亲属和社会各界表示深深的歉意。

沈宏宇介绍，齐齐哈尔市第三十四中学女子排球队两名教练和17名队员星期天下午在体育馆内集训。下午2时56分，齐齐哈尔市消防救援支队接到体育馆屋顶坍塌报警，接警后救援队伍快速到达事故现场，已有四名队员自行脱险，其余15人被困。

他说，事故发生后，黑龙江省、齐齐哈尔市迅速组织700余名救援人员，投入抢险救援。该体育馆建筑面积1200平方米，建筑高度13.8米，屋顶网架结构整体坍塌，现场救援环境复杂，为了不造成次生伤害，主要采取人工作业方式搜救。经19个小时全力搜救，截至星期一上午10时，15名被困人员全部找到。

沈宏宇说，在组织救援的同时，市政府指定市内三家三甲医院，调集600多名医护人员投入救治。与北京协和医院、上海复旦大学附属华山医院开展远程会诊，省卫健委组织哈医大专家组赶赴现场参与救治。救治过程中，对四名自行脱险人员进行了收治留观；搜救出的15名被困人员中，四人已无生命危险，市政府本着有一线希望就绝不放弃的原则，对其他人尽全力组织了施救。但遗憾的是，仍然没有挽回他们的生命。

沈宏宇还说，在救援的同时，市政府组织专业力量，对事故原因进行了初步调查。经查，与体育馆毗邻的教学综合楼施工过程中，施工单位违规将保温建筑材料珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响，珍珠岩浸水增重，导致屋顶荷载增大、引发坍塌。目前，公安机关已对教学综合楼施工单位相关责任人立案侦查，依法采取刑事强制措施。

沈宏宇表示，这起事故暴露出安全隐患排查不到位、安全监管不到位、企业安全主体责任落实不到位等问题。市政府将深刻反思、汲取教训，全面深入开展重大安全隐患排查整治2023专项行动，特别是对校园、体育场馆、建筑工地等场所进行彻查，消除安全隐患。