港保安局长：打击软对抗不会扼杀软实力

香港保安局长邓炳强认为，香港特区政府打击“软对抗”的行动不会扼杀香港的软实力。

邓炳强星期一（7月24日）在回应香港《星岛日报》询问时重申，危害国家安全是严重的罪行，可能造成非常严重的后果，包括国家分裂、国家政权被颠覆、发生恐怖活动等。因此，港府有责任全力打击，追究到底。

邓炳强称，全力打击“软对抗”是必须要做的。“我绝不认同有关言论所指，应加入‘边际效应’的考量，亦绝不认同到了‘由治及兴’的新阶段就应该松懈，或可以放宽。”这是一个绝对不能妥协的事宜，无论何时何地，港府都要居安思危，绝不能掉以轻心，遇到“软对抗”这等行为时，必须尽全力迎头痛击。

他表示，香港过去20多年出现多次社会乱象，最终导致2019年的反修例风波。其中的起因，是有人利用媒体、文化艺术等“软对抗”方式，煽惑他人憎恨中央、港府和执法人员、鼓吹暴力，以及怂恿他人不守法。

邓炳强也说，自己绝不同意有关言论指当前大多行为都被归入“软对抗”，是为了控制市民思想；事实上，《香港国安法》并不会影响香港居民正当行使言论自由、批评政府施政或政策和决定，也不会影响资讯自由、学术自由、文艺创作等。“《香港国安法》和煽动罪相关条文的底线非常清晰。”

他并称，有关煽动罪行的法律绝对不是要压制根据客观事实而对港府作出正当批评的言论，因为这些批评都已被排除于煽动罪之外。