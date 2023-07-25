美国据报考虑就芬太尼危机与中国达成潜在协议

知情人士透露，拜登政府正讨论解除对一家涉嫌参与侵犯人权事件的中国警方鉴证机构的制裁，以争取中国政府在应对芬太尼危机方面与美国重新展开合作。

美国《华尔街日报》星期二（7月25日）引述知情人士报道，美国国务卿布林肯上个月在北京举行的会议上提议与中国成立一个新的工作组，尝试重启陷入僵局的打击芬太尼磋商。然而，中国官员坚持一贯立场，即美国必须先解除对中国警方机构的制裁，以重启中美联合缉毒工作。

据报道，阻止芬太尼流入美国是拜登政府的当务之急，因为阿片类药物在全美造成了大量死亡。美国官员认为，中国在阻止芬太尼流入美国的工作中扮演关键角色。中国企业生产被称为前体的化学品，这些化学品被运往墨西哥的贩毒集团，后者利用这些化学品生产芬太尼并走私到美国。

鉴于事关重大，美国正尝试找出如何争取中国合作的方法，而上述警方机构已成为阻碍中美缉毒合作的障碍。

上述知情人士称，新工作小组本应是打破芬太尼磋商僵局的分阶段方法。在此框架内，中国预计将公布与美国合作缉毒计划，而美国将重新考虑对中国警方机构的限制。

其中一名知情人士说，中国官员“还没有答应任何事情，而我们在何去何从的问题上有点停滞不前”。

美国白宫和国务院不予就内部讨论置评。美国国务院发言人说，布林肯在北京期间从未提出取消对上述中国警方机构的制裁。

美国国务院发言人米勒说：“美国代表团没有任何成员提出取消对中华人民共和国实体的任何制裁，也没有人说过我们会考虑这样做。国务卿布林肯讨论了芬太尼问题工作组，该工作组将允许双方提出并讨论各自关切的问题，我们继续呼吁中华人民共和国阻止芬太尼前体化学品从中国流向贩毒集团。”

中国公安部物证鉴定中心（Chinese Ministry of Public Security’s Institute of Forensic Science）三年前被严格限制使用美国技术，因为特朗普政府称其参与了针对中国新疆地区维吾尔族和其他少数民族的大规模监控和广泛的人权侵犯活动。中国否认在新疆有侵犯人权行为的指控，并告诉美国制裁将削弱中国获得美国缉毒设备的能力。