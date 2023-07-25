民调：台湾民众对三大政党均持负面观感

一份民调显示，台湾民众对于三大政党都抱持负面观感，并警告这对台湾民主政治是一大警讯。

据台湾风传媒报道，台湾民意基金会星期二（7月25日）公布民众对三大政党感情温度的民意调查报告。民调以零度到100度来表示对政党的好感与反感，零度表示最冷、最强烈的反感，100度则表示最热、最强烈的好感。

结果显示，民进党的平均温度是49.5度，民众党49.06度，国民党则只有46.59度。

进一步分析发现，39.4%的台湾民众对民进党的感情温度达51度以上，22.6%没有感觉，32.1%是49度以下。台湾民意基金会董事长游盈隆分析，这代表民进党仍未走出民意的冷宫，选民整体对民进党抱持负面和否定态度，这对民进党的2024年总统与立委选情而言绝非好兆头。

选民对国民党的感情温度方面，感觉51度以上的有26.4%，34.6%没有感觉，32.4%是49度以下。与今年1月相比，国民党平均感情温度略降1.51度。游盈隆认为，这可能与最近几个月国民党内乱和整体表现有关。

另外，有31.5%的台湾民众对民众党的温度是51度以上，33.7%没有感觉，26.1%是49度以下。游盈隆指出，与2021年9月相比，台湾民众对民众党的平均感情温度略升1.78度，虽然整体稍有好转，但相当缓慢。

游盈隆总结，台湾人对于三个政党的感受虽有差别，但都在无感的50度以下，代表台湾民众对三个政党的感觉都是负面、失望、讨厌的，这无疑是台湾民主政治的严重警讯，也是台湾政党政治失能、失灵、较低潮、较乏善可陈的时刻，这也暗示选民很可能只能在三个“不成器”的选项中做无奈的抉择。

上述调查由游盈隆负责问卷设计、报告撰写、研究发现的判读、及相关公共政策与政治意涵的解析。访问期间是2023年7月17日至18日两天，以电话抽样采访了1088人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.97个百分点。