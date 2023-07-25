习近平：全面加强军事治理 推动军队高质量发展

中共总书记习近平强调，全面加强军事治理是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面，要坚持中共对军队绝对领导，坚持战斗力这个唯一的根本的标准，提高现代军事治理能力，以高水平治理推动军队高质量发展。

据新华社报道，中共政治局星期一（7月24日）下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。

习近平在主持学习时说，军队建设正处在实现建军一百年奋斗目标的关键时期，要认清全面加强军事治理的重要意义，加大军事治理工作力度，以军事治理新加强助推强军事业新发展。

他指出，全面加强军事治理是复杂系统工程，要强化系统观念，加强军事治理顶层设计和战略谋划，加强跨部门跨领域协调，提高军事治理系统性、整体性、协同性，也要加强军费管理和监督，深化重点领域治理。

习近平要求，深入推进战略管理创新，走开全过程专业化评估路子，确保链路顺畅高效，发挥军事系统运行整体效能。高层机关和高级干部要带头解放思想，创新工作方式，增强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理本领。

他也提到，要把军事治理同改革和法治有机结合起来，深化军事立法工作，强化法规制度实施和执行监督，用好法治这个基本方式，更好推进军事治理各项工作。

习近平强调，加强跨军地治理是全面加强军事治理的应有之义，中央和国家机关有关部门、地方各级党委和政府要强化国防意识，加强统筹协调，尽好国防建设领域应尽的责任；军队要同地方搞好沟通协调，充分发挥军事需求对国防建设的牵引作用。