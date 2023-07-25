全球大豆市场由中国这个主要买家主导。多年来，巴西从美国手中夺走的对华大豆贸易份额日益增加。如今，巴西甚至开始在大豆销量的传统淡季中占据主导地位。中国买家扩大抢购巴西大豆 减少对美货依赖。

彭博社星期一（7月24日）引述匿名知情人士报道，中国买家正抢购10月份交货的巴西大豆，而每年此时通常是美国大豆出口的高峰期。中国买家有可能在第四季买进更多巴西大豆。

今年适逢巴西大豆创纪录丰收，大豆价格也比竞争对手低得多。巴西大豆交易量增加也显示了巴西总统卢拉寻求与中国建立更紧密关系，旨在推动巴西经济增长。

巴西家族农业综合企业3Tentos的交易和采购主管米拉尼在谈到巴西运输费用时说：“我们至少在未来一个月仍有竞争优势。”

随着巴西大豆产量的扩大，美国农民正丧失在全球农业市场的竞争优势。地缘政治紧张局势也促使中国寻求与巴西建立更深层次的关系，并减少对美国的长期依赖。

卢拉深化对华关系的计划包括从中国获得更多资金并降低美元在外贸交易中的作用。一个巴西代表团今年早些时候的中国之行推动两国达成逾15项协议，中方承诺投资约100亿美元（约133亿新元）。

彭博汇总的数据显示，使用巴西大豆生产食用油和动物饲料对中国加工商有利可图，而使用美国大豆的利润率为负值，因此中国买家选择在在本季较早时采购巴西大豆。

根据船务代理Alphamar的数据，已有五艘船只计划于9月在巴西装货。航运数据显示，这是本季最早的大豆交易。

Alphamar的商务总监内托说：“现在农场里有大量库存，将在未来几个月内运往港口，因此我们很快就会看到更多船只。”