台陆军弹药库因不明原因爆炸 九名士兵受伤

台湾开展汉光39号演习之际，位于基隆的一座陆军弹药库因不明原因发生爆炸，造成九名士兵受伤。

综合台湾中央社、《自由时报》和《上报》报道，台湾陆军第六军团星期一（7月24日）下午3时在位于基隆祥丰街的营区执行马祖回运弹药技术检查作业时，120毫米迫击炮因不明原因突然爆炸，造成九人受伤送医，其中两人伤势严重，包括一名洪姓士官遭炸断手、骨头外露。

爆炸事件发生后，九名伤者分别送往内湖三军总医院和基隆长庚医院进行急救。

基隆长庚医院星期二早上透过文字回应，指因爆炸事件送至长庚医院的六名伤者中，五名轻伤患者经紧急处置后，已于24日晚间转至三总；另一名重伤病患经紧急抢救及后续手术治疗后，加护病房观察状态稳定，依军方作业规定，于25日早上8时转至三总。

内湖三军总医院副院长、也是此次受伤官兵医疗小组负责人的蔡宜廷说，由于爆炸发生地在基隆，需要就近处理严重伤势后才可以送至三总，进一步完成更长远医疗照顾。

针对爆炸事件的九名伤患，蔡宜廷说，三总已成立专责医疗团队，希望给予伤者最好的照顾。目前这九名伤者在经过初步处理后，状况稳定，正留院观察。针对伤势严重的洪姓士官，蔡宜廷说，由于他手部有组织缺失，即使伤口处理后，还是有部分组织遗失，肢体的损害、功能重建与复健都有一段医疗过程要走。

爆炸事件发生后，台湾陆军司令部成立专案小组详查事发经过，完整厘清后，尽速对外公布。台湾总统蔡英文25日早上也前往内湖区三军总医院探视伤者及向家属致意，除了对官兵的伤势表达关切，也指示国防部相关单位尽全力，给予伤者及家属最妥适的协助与照顾。

鸿海创办人郭台铭、民众党总统参选人柯文哲、国民党总统参选人侯友宜也都在事发当天表达关切。

爆炸事件发生在汉光39号演习的第一天，据台湾《上报》统计，汉光演习作为全台性防卫作战的军事演习，近七年间已发生八起事故，共造成10名官兵丧命。