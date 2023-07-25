中国拟修法增民营企业人员涉腐败犯罪条款

中国将加大对行贿犯罪惩治力度，同时增加惩治民营企业内部人员从事腐败相关犯罪的条款。

据中国新闻网报道，刑法修正案(十二)草案星期二（7月25日）提请十四届全国人大常委会第四次会议审议。该修正案草案共修改补充刑法七条，其中在加大对行贿犯罪的惩治力度方面，草案增加规定，对多次行贿、向多人行贿，国家工作人员行贿等六类情形从重处罚。同时，调整行贿罪的起刑点和刑罚档次，与受贿罪相衔接。

目前一些行贿人以单位名义行贿，规避处罚，导致案件处理不平衡，惩处力度不足。为此，草案将单位行贿罪刑罚由原来最高判处五年有期徒刑的一档刑罚，修改为两档刑罚：“三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”和“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。

另外，草案还增加惩治民营企业内部人员腐败相关犯罪的条款。现行刑法规定了中国国有公司、企业相关人员非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪和徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪。此次修改在上述条文中各增加一款，将现行对“国有公司、企业”等相关人员适用的犯罪扩展至民营企业。

草案规定，民营企业内部人员具有上述相应行为，故意损害民营企业利益，造成重大损失的，也要追究刑事责任。该规定将进一步加大对民营企业产权和企业家权益保护力度，加强对民营企业平等保护。