北大女生被虐致死案 男友上诉被驳回维持原判

北京大学女学生被虐致死案，法院驳回其男友的上诉，维持原判。

据北京市第一中级人民法院微信公众号消息，北京市第一中级人民法院星期二（7月25日）依法对牟林翰虐待刑事附带民事上诉一案公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

北京市海淀区人民法院今年6月15日对被告人牟林翰虐待刑事附带民事诉讼案依法公开宣判，以虐待罪判处牟林翰有期徒刑三年二个月，同时判决牟林翰赔偿附带民事诉讼原告人蔡某某（被害人之母）各项经济损失共计73万余元人民币（约13万5750新元）。一审宣判后，蔡某某和牟林翰均提起上诉。

北京第一中级人民法7月10日和17日不公开开庭审理了牟林翰虐待刑事附带民事上诉案。北京一中院经审理认为，上诉人牟林翰虐待同居女友（化名包丽），情节恶劣，且致使被害人死亡，其行为已构成虐待罪，应予惩处。

北京一中院称，对因其犯罪行为导致被害人近亲属遭受的合理经济损失，牟林翰应当承担赔偿责任。原判事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，赔偿数额合理，审判程序合法，应予维持，遂裁定驳回蔡某某（被害人之母暨附带民事诉讼原告人）及牟林翰的上诉，维持原判。

综合澎湃新闻、《齐鲁晚报》等中国媒体报道，北京大学法学院女生包丽（化名）2019年10月在北京市某宾馆服药自杀，送医救治期间被宣布“脑死亡 ”。相关聊天记录显示，包丽自杀前，男友牟林翰曾向她提出过拍裸照、先怀孕再流产并留下病历单、做绝育手术等要求。

包丽母亲称，两人恋爱期间，牟林翰嫌弃包丽有过恋爱经历，不是处女，又不想分手，却以此折磨包丽，导致她自杀。牟林翰对此予以否认，称包丽自己有责任，但不存在精神控制包丽之说。

包丽自杀事件曝光后，北大取消牟林翰推荐免试攻读研究生资格。包丽2020年4月去世，牟林翰因涉嫌虐待罪在同年6月被捕，今年6月以此罪名被判处三年两个月有期徒刑。