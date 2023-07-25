中越启动联合打击非法出入境行动

中国移民管理局与越南公安部联合打击非法出入境专项行动启动仪式星期二（7月25日）在广西南宁举行。中国移民管理局相关负责人说，双方将重点围绕强化互信往来、建立信息互通机制、联手打击非法出入境等方面开展务实合作，保持对境内外不法分子严打高压态势。

根据中国移民管理局微信公众号消息，中国与世界各国特别是周边国家的人员、经贸往来日益密切，不法分子利用边境经济社会活动趋热，人流、车流大幅增多的时机，通过中国西南边境混入混出，非法出入境违法犯罪活动面临新形势新问题。

为进一步强化与越南执法部门合作，中国国家移民管理局6月25日与越南公安部在北京签订《中华人民共和国国家移民管理局与越南社会主义共和国公安部关于开展联合打击非法出入境专项行动工作方案》，中国移民管理机构和越南公安出入境管理部门将在相互尊重主权和平等互利基础上，通过开展联合打击非法出入境专项行动，进一步加强在涉案信息互通、人员身份核查和非法入境人员遣返、联合执法办案、人员抓捕、边境管控等方面务实执法合作，严厉打击震慑跨境组织偷渡团伙，全力维护中越两国出入境管理秩序。

中国国家移民管理局相关负责人表示，中国移民管理机构和越南公安出入境管理部门开展联合打击非法出入境专项行动，是落实两国最高领导人达成共识的重要举措，是贯彻落实中越两国公安部关于联合打击非法出入境工作方案的具体行动。双方将重点围绕强化互信往来、建立信息互通机制、联手打击非法出入境等方面开展务实合作，保持对境内外不法分子严打高压态势，确保维护两国国家安全和口岸边境稳定。