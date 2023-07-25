习近平祝贺洪森赢得柬埔寨大选蝉联执政

中共总书记习近平星期二（7月25日）向柬埔寨首相洪森致贺电，祝贺他领导的柬埔寨人民党赢得全国大选，蝉联执政。

据中国外交部官网消息，习近平在贺电中指出，中方高兴地看到，在以洪森为首的柬埔寨王国政府领导下，柬埔寨政治稳定、经济发展、民生改善，国际和地区地位不断提升。中方将一如既往支持柬埔寨走符合本国国情的发展道路，相信在洪森坚强领导下，柬埔寨人民党将为国家繁荣与人民幸福、为地区和平稳定与发展繁荣作出新的更大贡献。

习近平强调，中国和柬埔寨是命运共同体。中国共产党高度重视同柬埔寨人民党的友好合作。他愿同洪森一道，加强对双边关系的政治引领，深化党际和其他各领域交流合作，携手构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体。

中国国务院总理李强同日也向洪森致贺电。

另据中新社报道，中国驻柬埔寨大使王文天星期一（24日）应邀出席柬埔寨国家选举委员会举行的第七届全国大选投票日总结会并发表讲话。

王文天祝贺柬埔寨顺利举行第七届全国大选并表示，中方观察员团于7月20日至24日赴柬观察大选。此次选举组织工作专业高效，竞选、投票、计票等环节均依法和平有序进行。18个参选政党在全国各地自由开展竞选活动；人民充分行使公民权利、表达真实政治意愿，投票率高达84.58%；计票工作在参选政党和观察员监督下进行，公开透明，选举结果可靠可信。

王文天祝贺人民党在洪森带领下赢得大选并重申，中方坚定支持柬埔寨人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持柬埔寨维护国家独立、主权、安全和发展利益，坚定支持柬埔寨平稳推进重大国内政治议程，坚决反对外部势力干涉柬埔寨内政。

洪森领导的柬埔寨人民党在星期天（23日）举行的大选中，赢得125个议席中的120席，将再次执政。