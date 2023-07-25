郭台铭拜会地方 赵少康：四年后依然年轻气盛

鸿海创办人郭台铭在国民党全代会过后，积极拜会地方派系，为独立参选做准备。中广董事长赵少康对此表示，郭台铭曾用“年轻气盛”形容四年前初选落败后的退党之举；四年后的郭台铭手段成长了，但年轻气盛依旧。

赵少康星期二（7月25日）在脸书发文说，国民党全代会结束，整合工程才真正开始。郭台铭这几天持续到处趴趴走，也频频发文点评时事，做足一切选总统的动作，好像玩到很高兴，但是到底选不选，就是不明说，吊足大家胃口。

赵少康认为，郭台铭不会不知道“三个和尚没水喝”的道理，非绿阵营分裂，自己也讨不到便宜，难道现在这些大动作，只是为了“不让侯友宜当选”？想出一口征召过程对朱立伦不满的恶气？

赵少康指出，郭台铭现在各种准备参选的动作，牵动蓝营选民的心情，也让国民党从地方议长、立委参选人都心猿意马，侯友宜的民调继续低迷，郭台铭当然有很大影响，只要他吸引10%的支持者，就足以让侯友宜支持度从第二掉到第三，气势消长天差地别。

赵少康表示，不仅如此，他担心郭台铭在自己选区“放人选”的立委参选人也不少，顾忌选票可能被分散的风险，自然不敢全力相挺侯友宜，进一步形塑国民党不团结的印象。

赵少康说，有人认为，侯友宜身为总统参选人，应该赶快整合郭台铭，对他整合不力颇有怨言。不过侯友宜说过，从5月17日后的两个月，曾用各种形式约郭台铭见面，都不得其门而入，“不顾大局”的帐不应该算在他身上。

赵少康表示，即使郭台铭自知非绿阵营分裂下的胜算不大，最后没有选到底，但是这么一折腾，蓝军的士气被掏空，支持者间留下的裂痕难以弥平，只会让民进党总统参选人赖清德躺着赢。郭台铭自诩为“中华民国派”，难道他“忍心看着中华民国继续被民进党糟蹋？”

国民党全台党代表大会7月23日已正式提名新北市长侯友宜参选台湾总统。郭台铭在大会开始前于脸书贴文称“民意永远大于党意”“虽千万人吾往矣”，表明他要扮演带来希望也带来改变的角色。

有消息称，郭台铭可能在8月宣布独立参选，并在9月17日前完成公民联署。