侯友宜竞选办：绝无柯侯配的可能

国民党全代会星期天（7月23日）正式提名新北市长侯友宜参选2024年台湾总统选举后，党内仍有不少声音呼吁侯友宜与民众党总统参选人柯文哲合作，促成“柯侯配”。对此，侯友宜竞选办表明，“绝无柯侯配的可能”。

前台湾总统马英九友人、律师陈长文星期天投书《联合报》，直指侯友宜不应该把“胜选”摆在“政党轮替”之上，因为政党轮替的盘大于国民党，政党轮替的价值也高过侯友宜。他也直批这是侯友宜竞选办执行长金溥聪的严重战略错误，让侯友宜失去感动民心的力量，还令外界认为侯友宜把自己的选情看得比台湾未来人民福祉还重要。

他呼吁侯友宜应发起“政党轮替大联盟”，邀请公正、有声望的第三方，举办侯友宜、柯文哲、鸿海创办人郭台铭的在野大决选，透过公正机构进行民调，胜者为正、败者辅佐，在野联合参选总统。

据中时新闻网报道，国民党前立委蔡正元也指出，国民党主席朱立伦在全代会上提出“执政大联盟”，等于公开承认光靠国民党力量不可能胜选，在野如不组成大联盟，不管提谁都一定落选。至于在野联盟如何组成，蔡正元认为，这需要很高的政治艺术，台湾只是没有历史经验，但这在欧洲是很平常的事。

但侯友宜竞选办发言人黄子哲表示，不管外界提出怎样的联盟，7月23日全代会之后已没有“换侯”的可能性，只有换党执政的决心，“外界所谓柯侯配都绝无可能”。他强调，侯友宜会持续集结所有可能的力量，团结下架民进党。

金溥聪7月13日接受网络节目采访时也说过，侯办很清楚的是，“柯侯配”百分之百不可能，因为侯友宜是国民党提名的参选人。但金溥聪也认为，在野党有合作空间，一起下架民进党，如果双方有自己立场和底线，就慢慢寻求共识。