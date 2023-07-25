收费协助研学团百余学员入校 北大46名校友预约权限被封

北京大学星期一（7月24日）发布通报称，一个名为“北大金秋暑期定制课”的校外研学团队，7月21日由部分校友通过预约同行人员的方式，拆分预约139名学员入校并收取每人逾万人民币。北京大学将关闭相关46名校友的校友预约系统使用权限。这是继本月初停止多人预约权限后，北京大学再度对研学团违规入校进行处理。

北京大学在通报中称，该研学团共139名学员，每人收费1万零800元（人民币，下同，约2008新元），合计收费约150万元。依据《北京大学校门秩序管理规定》《关于北京大学2023年暑假校友预约入校的通知》等规定的相关要求，北京大学将关闭相关46名校友的校友预约系统使用权限，不再具有预约本人及同行人员权限。

与此同时，学校保卫部、校友工作办公室将进一步完善校友预约系统使用规则，明确预约同行人员但实际未同行的校友，将取消预约同行人员权限，不再恢复。学校保卫部还将加强校友预约同行人员的管理，发现无校友同行或存在其他违规预约行为的，将取消已预约同行人员入校权限。

为满足暑期公众参观需求，包括北京大学、清华大学等中国知名高校先后发布预约参观消息。其中，北京大学在本月8日起恢复校园预约参观通道。

根据“平安燕园”微信公众号此前发布的消息，预约参观北京大学可提前七日通过“参观北大”微信小程序或扫描微信小程序码进行预约。

“平安燕园”微信公众号还特别提到，为维护校园秩序，个人和团队预约均实行限额管理。此外，校园参观不收取任何费用，请参观者拒绝以任何名义提供参观服务的有偿预约行为。

北京大学保卫部本月7日曾发布通报称，一个名为“狼爸部落”的校外研学团队7月5日通过联系校内人员、借用账号在树洞平台发布预约求助信息等方式拆分预约，由多名校内师生预约入校。通报称，将关闭组织人员的预约入校系统使用权限，不再恢复；暂停该团队校内预约人员的预约入校系统使用权限两个月。