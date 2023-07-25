澳研究：中国贸易限制对澳经济冲击微乎其微

澳大利亚政府的研究发现，中国的惩罚性贸易限制措施对澳洲经济造成的伤害微乎其微。

据彭博社星期二（7月25日）报道，澳大利亚生产力委员会发布的最新评估显示，即使澳洲面临中国的惩罚性贸易行动，澳洲的出口仍保持强劲，尤其是受到中国限制的大麦和煤炭出口都很快就找到了新市场。

委员会的评估说，一旦受中国限制出口的产品找到新买家，中国贸易限制对澳洲造成的不利影响，只有国内生产总值（GDP）的0.009%。

但委员会也坦言，虽然总体经济受到的影响可能微乎其微，但个别企业仍“付出了沉重代价”。

中澳关系在2020年莫里森政府执政时期跌入谷底，当时澳洲前总理莫里森呼吁对冠病病毒进行溯源调查，还禁止中国通讯巨头华为参与澳洲的5G网络建设。作为回应，北京政府对澳洲煤炭、木材和海产品等大宗商品加征高额关税，其中对大麦征收了为期五年的80.5%综合关税，形同切断了澳洲对中国市场的出口。

自从2022年5月中左翼工党政府当选以来，中澳双方恢复了高级别部长级会议，两国也在尝试改善外交关系，解决贸易纠纷、政治分歧和安全关切。两国政府目前正尝试通过谈判终结中国对澳洲大麦和葡萄酒加征的关税。

但中国两周前要求再增加一个月时间完成对大麦关税的审查。