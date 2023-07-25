河北人大常委会原副主任王雪峰涉受贿被捕

中国河北省人大常委会原副主任王雪峰涉嫌受贿、利用影响力受贿被逮捕。

据最高人民检察院网站7月25日消息，河北省人大常委会原党组成员、副主任王雪峰涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。中国最高人民检察院日前决定以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪逮捕王雪峰，目前正进一步办理中。

现年69岁的王雪峰于今年1月6日官宣落马，同年7月6日被“双开”（开除中共党籍和公职）。当时通报指，王雪峰丧失理想信念，背弃初心使命，无视中共中央八项规定精神，违规接受他人旅游活动安排，出入私人会所接受宴请，长期借用管理服务对象车辆；毫无组织原则，搞拉票贿选，大肆买官卖官，严重破坏当地政治生态，在组织谈话时不如实说明问题，不按规定报告个人有关事项，在干部录用中弄虚作假为亲属谋取利益；收受大额礼品礼金；毫无纪法意识，把公权力作为谋取私利的工具，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在职务晋升、岗位调整、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

公开资料显示，王雪峰生于1954年11月，仕途一直在河北省内，曾任河北永年县委副书记，馆陶县县长，邯郸县县长、县委书记。后历任河北省纪委常委、秘书长，河北省纪委常务副书记、省监察厅厅长、省预防腐败局局长等职，2010年任唐山市委书记。2013年王雪峰任河北省人大常委会副主任，2018年卸任。