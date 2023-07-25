中国驻澳大使反驳鼓吹对华去风险言论

中国驻澳大利亚大使肖千在澳洲媒体发表署名文章，反驳鼓吹对华去风险言论。

据中国驻澳大利亚使馆官网星期一（7月24日）发布的新闻稿，肖千在澳大利亚主流媒体《澳金融评论报》发表署名文章《中国经济新动能，世界发展新未来》，阐述中国经济形势和中澳经贸合作，并对澳大利亚个别人唱衰中国经济、鼓吹对华“去风险”予以有力驳斥。

肖千在文章中阐述中国经济发展形势，强调中国着力推动高质量发展，坚定不移扩大高水平对外开放，中国经济稳中向好趋势显著，发展潜力深厚，将为包括澳大利亚在内的各国提供极其广阔的合作空间和互利共赢的发展机遇。

肖千说，当前中澳关系企稳向好，经贸合作取得积极成效，但澳方个别人唱衰中国经济，甚至跟风渲染对华“去风险”论调，忽视中国经济发展全貌，更未真正搞清楚风险是什么、源头在哪里。中国坚持相互尊重、互利共赢，同澳大利亚等各国开展经贸科技投资合作。这样的中国是机遇不是风险，更是百年变局中当之无愧的稳定性力量、确定性源泉和可预期因素。

肖千表示，中澳经贸合作互利共赢，成果丰硕，前景光明。在两国领导人峇厘岛会晤重要共识引领下，中澳关系企稳向好，经贸合作取得积极成效。去年两国货物贸易总额达2846.02亿澳元（下同，约2557亿新元），澳大利亚对华货物贸易顺差也达613.26亿澳元。中澳经济结构高度互补，澳大利亚商界对中澳经贸合作未来充满憧憬，许多人表示中国经济复苏是“澳大利亚的巨大机遇”、“中国作为澳大利亚首选的贸易伙伴只会变得更加重要”。

肖千最后说，中国愿同澳大利亚相向而行，巩固传统领域务实合作成果，并在新能源和气变等新兴领域加强密切合作。中国期待同澳方一道坚持合作共赢、开放包容，共同为推动构建开放型世界经济注入更多正能量，提供更多新机遇。