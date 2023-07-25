台经院下修台湾今年经济成长率至1.66%

台湾经济研究院下修台湾今年的经济成长率至1.66%，比4月的预测下调0.65个百分点。

综合台湾《经济日报》《工商时报》等报道，受上半年全球终端需求持续疲弱、中国大陆经济复苏不如预期，以及台湾出口严重受挫等不利因素影响，台湾经济研究院星期二（7月25日）发布最新预测，将台湾全年经济成长率下调至1.66%,，较4月的预测下修0.65个百分点。

经济前景笼罩阴霾，台湾中央银行6月下旬开了第一枪，下修全年经济成长率至1.72%，之后台湾智库的展望也越来越保守，台湾中华经济研究院上星期四（20日）下修全年经济成长率至1.60%。台湾经济研究院星期二的最新预测，是该院今年第二次下修台湾全年经济预测值。

台经院院长张建一说，虽然今年第一季及第二季台湾内需表现很好，但光靠批发零售还不够，因此不得不下修今年经济成长率至1.66%。

台经院指出，上半年因全球终端需求不振，商品存货调整时间拉长，使得台湾上半年出口、外销订单、厂商进口资本设备、制造业生产指数等数据均呈双位数衰退态势，也令民间投资趋向审慎，加上中国大陆疫情后经济复苏不如预期、美欧下半年经济前景仍不乐观。

台经院最新预测结果显示，台湾2023年景气续呈内温外冷，受到去年第四季比较基期偏低，加上台湾境内通膨已见趋缓，制造业存货量指数年增率已有所缩减，全年经济成长率走势将逐季转好，因此预估可达1.66%。