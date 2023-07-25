王毅接替秦刚任中国外交部长

中国全国人大常委会会议决定，免去秦刚的外交部长职务，由中共中央政治局委员、中央外办主任王毅接任外长。这是秦刚消失一个月后，官方首次披露有关他的消息。

根据新华社报道，十四届中国全国人大常委会第四次会议星期二（7月25日）在北京举行。会议经表决，决定免去秦刚兼任的外交部部长职务，任命王毅为外交部部长，免去易纲的中国人民银行行长职务，任命潘功胜为中国人民银行行长。

中国国家主席习近平签署第8号主席令。中国全国人大常委会委员长赵乐际主持会议。

新华社的报道，并没有具体说明全国人大常委会会议是否也决定免去秦刚兼任的国务委员职务，以及王毅是否也兼任国务委员。

去年底出任中国外长、今年3月再晋升为国务委员的秦刚，自上月25日以来一直没有公开露面，缺席多项中国重大外交活动，他的去向引发外界关注和议论。

中国外交部发言人汪文斌本月11日在例行记者会上透露，秦刚因健康原因，无法出席在雅加达举行的亚细安外长系列会议。

不过，此后中国官方没有再披露更多与秦刚相关的消息，与此同时，有关秦刚的绯闻甚嚣尘上。

时任中国驻美大使秦刚（右）去年3月在华盛顿接受凤凰卫视《风云对话》节目主持人傅晓田（左）专访。（视频截取）

中国驻美大使谢锋上星期三（7月19日）在阿斯彭安全论坛上，回应秦刚去向时说：“让我们等着看看。”

中国外交部发言人毛宁上星期四在例行记者会上，回应秦刚去向以及何时复职的问题时重申，“没有可以提供的信息”。

秦刚至今已经在公开活动中“失踪”了一个月。中国官方今天宣布的任免令，间接证实秦刚确实出现问题，并且正在接受有关方面的调查。