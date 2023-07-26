王毅：独立自主是全球南方国家政治底色

中共政治局委员、中央外办主任王毅说，独立自主是全球南方国家的政治底色，要反对霸权主义和强权政治，在全球治理体系变革中扩大全球南方国家的话语权和代表性。

据中国外交部官网消息，王毅于当地时间星期二（7月25日）在约翰内斯堡出席金砖国家安全事务高级代表会议时说，独立自主是全球南方的政治底色，发展振兴是全球南方的历史使命，公道正义是全球南方的共同主张。作为全球南方大家庭成员和负责任的地球村成员，要携手努力，为世界和平担当，为共同发展尽责。

王毅也就全球南方国家合作提出四点主张。王毅说，要消除冲突，共建和平。倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的安全架构，尊重各国合理安全关切，推动政治解决热点问题，构建人类安全共同体。

他称，要重振活力，共促发展。坚持把发展置于国际议程中心位置，进一步凝聚促发展的国际共识，维护发展中国家正当发展权利。重振全球发展伙伴关系，培育全球发展新动能。推动发达国家切实履行援助承诺，让发展成果更多惠及各国人民。

王毅还称，要开放包容，共谋进步。弘扬全人类共同价值，倡导尊重文明多样性，反对意识形态划线和阵营对抗。支持各国根据自身国情探索发展道路，尊重各国人民选择的社会制度，加强治国理政交流互鉴，共同为人类进步作出贡献。

王毅表示，反对霸权主义和强权政治，支持联合国在国际事务中发挥积极作用。在新一轮全球治理体系变革中扩大全球南方国家的话语权和代表性，维护好共同利益。

他强调，中国是全球南方的当然成员，永远是发展中国家大家庭的一员。中国愿同广大新兴市场国家和发展中国家一道，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，共同构建人类命运共同体。