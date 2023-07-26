武汉市地震监测中心部分设备遭境外网络攻击

中国武汉市通报，武汉市应急管理局地震监测中心的网络设备遭到境外网络攻击。武汉警方已对此立案调查。

据“平安江汉”官方微博星期三（7月26日）消息，武汉市应急管理局地震监测中心报警称，该中心发现部分地震速报数据前端台站采集点网络设备被植入后门程序，对国家安全构成威胁。

目前，武汉市公安局江汉分局已对此案立案侦查，并对提取到的后门样本进一步开展技术分析。

武汉市公安局江汉分局称，该后门程序能非法控制并窃取地震速报前端台站采集的地震烈度数据。初步判定，此事件为境外具有政府背景的黑客组织和不法分子发起的网络攻击行为。

据央视新闻报道，中国国家计算机病毒应急处理中心和360公司也向武汉市应急管理局通报此案。武汉市应急管理局称，坚决反对任何组织或个人以任何形式对中国设备实施网络攻击，任何危害地震监测基础设施的行为都将被依法追究相关法律责任。

武汉市应急管理局称，为进一步查明事实，武汉市地震监测中心第一时间封存相关网络设备，并将遭受网络攻击的情况向辖区公安机关报案，当局将保留进一步追诉的权利。

据环球网报道，中国国家计算机病毒应急处理中心和360公司组成的专家已赴武汉开展取证工作，并称，初步证据显示对武汉市地震监测中心实施网络攻击来自美国。

这是继2022年6月份西北工业大学遭受境外网络攻击后，再次有中国设备遭到境外网络攻击。当时中国官方也指控美国国家安全局（NSA）特定入侵行动办公室（TAO）对西北工业大学展开网络攻击。