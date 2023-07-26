金溥聪：不清楚朱立伦的执政大联盟是什么

台湾在野的国民党党主席朱立伦在全代会上提出执政大联盟，但国民党总统参选人侯友宜竞选办公室执行长金溥聪表示，自己不清楚执政大联盟是什么，并呼吁朱立伦尽快定好游戏规则，让侯友宜和立委参选人都能遵循。

综合台湾《中国时报》《联合报》《上报》报道，金溥聪星期二（7月25日）接受网络节目《兰萱看世界》专访时说，他不清楚朱立伦在全代会上喊出的执政大联盟是什么，并对朱立伦这一举动感到讶异，“而且听说是上台前才说要讲”。为此，金溥聪当天早上还与朱立伦通话要他解释。

金溥聪语中带有抱怨地说：“我也跟朱立伦说，游戏规则赶快订出来，我也当过国民党秘书长，有些事情可以做好、做不好，都是看怎么做而已。”他警告，如果处理不好在野大联盟，国民党未来是会被吃掉的，在野联盟有合作空间，但不要还没谈就把底牌都打掉。

不过，金溥聪也称，他与党中央的沟通现已渐入佳境，他和朱立伦常常直接通电话。

朱立伦是在上星期天（7月23日）举行的全代会上提出执政大联盟。他承诺一旦国民党重返执政后，要建立执政大联盟。这番言论引起国民党党内外关注，因为部分蓝营势力已多次呼吁国民党、民众党等在野势力必须合作，才能实现下架民进党的目标。前国民党立委罗智强，台湾前总统马英九友人、律师陈长文都曾公开呼吁应该将“政党轮替”的目标置于“侯友宜当选”之上。

对此，侯友宜竞选办、金溥聪日前已表明，绝无“柯侯配”的可能性。金溥聪星期二还以“小鸡”作比喻，不点名批评罗智强身处深蓝选区，却第一个提出政党轮替大联盟抬高竞争对手士气、灭自己威风，“我看不起自己在最安全地区，还搞这把戏”。

有国民党内人士坦言，在全代会团结气氛弥漫之际，金溥聪将炮口对内的做法让党内非常错愕，因为政党轮替、执政大联盟已倡议一阵子，大家可以就不同理念进行讨论，但不能强硬禁止党内立委参选人绝口不提。

该人士呼吁金溥聪应在党内多加协调、整合，这才是真正对蓝营有帮助的事情。

还有党内人士直言，金溥聪可能是刻意放话，透露朱金侯复杂的三角关系，并反问，“如果连朱金侯最核心三角都各怀鬼胎、各有盘算，怎么去跟其他人谈合作？”