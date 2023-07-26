陈冬重返福建工作 任省人大常委会党组副书记

刚刚卸任香港中联办副主任职务的陈冬已重返福建工作，出任中共福建省人大常委会党组副书记。

据东南卫视《福建卫视新闻》报道，福建省十四届人大常委会第五次会议星期二（7月25日）在福州举行第一次全体会议。中共福建省委书记、省人大常委会主任周祖翼主持会议，省人大常委会党组副书记陈冬列席会议。

上述消息显示，陈冬现已担任福建省人大常委会党组副书记。

中国人社部上星期天（7月23日）通报，刘光源出任香港中联办副主任，同时免去陈冬的香港中联办副主任职务。当时港媒就引述消息称，陈冬已在上星期二（7月18日）回返福建，担任省人大常委会副主任。但上述消息显示，陈冬并非出任省人大常委会副主任。

公开资料显示，陈冬，1963年11月生，福建罗源人，1983年11月加入中国共产党，1983年8月参加工作，在职研究生学历，经济学博士，讲师。陈冬长期在福建工作，曾先后担任过共青团福建省委书记，漳州市委副书记、副市长、代市长等职，2010年2月任漳州市市长，2011年2月任漳州市委书记。

2013年6月，陈冬出任福建省政府党组成员，同年7月任福建省副省长。2015年1月，陈冬跻身省委常委班子并兼任省委政法委书记一职。

2017年2月，陈冬获任香港中联办副主任，至2023年7月卸任。