李家超：习近平回信港中学生激励全港学校

香港特区行政长官李家超代表香港特区，感谢中国国家主席习近平给香港培侨中学高一年级全体学生的回信，认为信中内容彰显习近平对青年履行香港年轻一代使命与担当的期许。

据香港中通社报道，李家超星期二（7月25日）通过行政长官办公室发文说，习近平给培侨中学学生的回信，既让同学感受到习主席的关怀和勉励，也是对全港学校的激励，推动他们积极在课堂以外安排更多不同类型的活动，引导青年深入了解国家的历史文化和现实国情，强化他们的家国情怀、国家观念和国民身份认同。

李家超指出，本届特区政府上任以来，在青年发展方面，去年年底推出首个版本的《青年发展蓝图》，全面引领青年深刻认识国家和世界发展大势，增强他们的民族自豪感和主人翁意识。

李家超强调，特区政府定会推动和加强爱国主义和国民教育，并提供有利香港广大青年成长成才的学习环境，让他们成为爱国爱港、具备世界视野、有抱负和具正向思维的新一代，将来在社会尽展所长，推进“一国两制”在香港实践行稳致远。

新华社在星期二早前报道了习近平星期一（24日）给香港培侨中学高一年级全体学生回信的消息。

习近平在回信中说，得知学生们通过参与在韩志愿军烈士遗骸归国安葬仪式、与“天宫”航天员互动等活动，更加深刻体会到身为中国人的自豪、身为香港年轻一代的使命与担当，他很欣慰。

习近平指出，希望学生们把读万卷书与行万里路结合起来，深刻认识世界发展大势，深入了解祖国的历史文化和现实国情，厚植家国情怀，锤炼过硬本领，早日成长为可堪大任的栋梁之才。