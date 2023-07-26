中证监：坚持股债联动 保持房企资本市场融资渠道稳定

中国证监会要求，坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。

据中国证监会网站，7月24日至25日，证监会召开2023年系统年中工作座谈会。

会议强调，做好下半年工作，要坚决贯彻落实中共中央政治局会议精神，结合资本市场实际，把握好提振信心、保持定力、坚守稳健、改进作风四个原则，进一步激发资本市场活力，提升资本市场功能，更好服务高质量发展。重点抓好以下工作：

一是进一步突出稳字当头、稳中求进。坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展，提升平台企业常态化监管水平，推动平台企业规范健康持续发展。

二是进一步提升服务国家重大战略的质效。贯彻落实国务院常务会议审议通过的《加大力度支持科技型企业融资行动方案》，着力健全支持优质科技型企业的制度机制，坚守科创板、创业板定位，进一步提升服务的精准性。推动公司债和企业债协同发展，做优做强科创债，抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地。进一步提升期货市场功能，更好服务经济平稳运行大局。

三是进一步深化资本市场改革开放。推动注册制改革走深走实，扎实推进投资端改革和监管转型。高质量建设北交所，一体强化新三板市场培育功能，打造服务创新型中小企业主阵地。统筹开放和安全，做好境外上市备案管理工作，推出更多“绿灯”案例。

四是进一步加大资本市场防假打假力度。强化穿透监管，探索运用更多现代科技手段，提升问题线索发现能力。强化会计师事务所、律师事务所等中介机构把关责任，加大对第三方配合造假惩治力度。加强跨部委协作，增强打击系统性、有组织造假的合力，从严从快从重查处典型违法案件，进一步营造敬畏法治的良好市场生态。

五是坚守监管主责主业。全面落实私募投资基金监督管理条例，完善配套规则和机制，对创投基金实施差异化监管安排，优化行业发展环境。深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，健全促进常态化分红的机制安排，督促上市公司规范运作、诚信经营。完善行业机构监管制度体系，加强行业文化建设，推动健全长效激励约束机制，促进行业机构高质量发展。加强监管协同，坚持把“大投保”理念贯穿资本市场工作全流程各方面，依法保护投资者合法权益。

六是坚决守牢风险底线。不折不扣落实中共中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展、有效防范化解地方债务风险等部署。坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。继续有序推动金交所、“伪金交所”风险防范化解，加大对非法证券活动打击力度。