TikTok将在美国推出新电商业务 销售中国制商品

TikTok将在美国推出新的电子商务业务，向消费者销售中国制造的商品，与人气购物平台希音（Shein）和Temu展开竞争。

《华尔街日报》引述知情人士说，这家视频分享平台将于8月初在美国推出该计划。TikTok寻求复制希音和Temu这两个在中国创立的对手在美国取得的成功。

与亚马逊公司的“Sold by Amazon”计划类似，TikTok将为中国的制造商和商家储存和运输商品，包括服装、电子产品和厨房用具等。该平台还将处理营销、交易、物流和售后服务。

此举拓宽了TikTok的电商战略。TikTok最初计划在美国发展一个第三方卖家平台，但一直进展不顺。鉴于TikTok的未来发展面临政治不确定性，美国商家不愿参与其中，因此TikTok推迟了在更大范围内推出这项服务的行动。TikTok在华盛顿面临着日益严格的审视，美国官员和议员认为该平台构成国家安全风险。

报道称，TikTok现在正打造一个类似亚马逊的购物页面，名为“TikTok Shop Shopping Center”，将用户可浏览和购买商品的不同渠道整合在一个页面上。用户既可以查看通过TikTok计划销售的商品，也可以查看直接由外部零售商销售的商品。

TikTok涉足这种新电商模式，目的是扩展其卖家生态系统，以便从旗下高人气视频应用赚更多钱，并在广告销售之外实现多元化。在TikTok采取这一举措之前，拼多多旗下Temu以及快时尚零售商希音异军突起，而TikTok进军美国电商领域可能给亚马逊公司带来又一个考验。希音在2022年实现了8亿美元（下同，约11亿新元）利润。

知情人士称，TikTok力争使今年的全球商品交易总额较去年翻两番，从不到50亿美元提高至200亿美元。