蔡英文盼台美贸易首批协定生效后 全球供应链更安全

台湾立法院星期三（7月26日）通过台美《21世纪贸易倡议》首批协定。台湾总统蔡英文期盼协定生效后，可吸引更多国家和台湾做生意，也让全球供应链变得更加安全。

蔡英文星期三下午在社交媒体脸书发文，称立法院通过台美《21世纪贸易倡议》首批协定，感谢朝野政党携手合作。她说，该协定在今年6月完成签署后，美国完成了国会程序，星期三在朝野政党的努力下，立法院临时会院会也已经通过。

蔡英文说，这是台湾和美国自1979年以来结构最完整的贸易协定，内容涵盖贸易便捷化、中小企业、反贪污、服务业规章和良好法规等五项议题，后续也将再展开七项议题的谈判，包括劳动、环境、农业、数位贸易、非市场政策与做法等，来扩充协定内容，也为未来台美洽签自由贸易协定，奠定更稳健的基础。

蔡英文也说，长期以来，有许多国家期盼深化跟台湾的各项发展。台湾和美国签署这项协定后，不仅能为台美经贸发展创造更多利基，未来也可以成为各国的重要参考，依据同样的方式，能够更迅速地跟台湾签署贸易协定。

蔡英文感谢朝野政党的合作，在关键阶段，推动台湾贸易走向世界，并期盼台美《21世纪贸易倡议》首批协定生效后，可以吸引更多国家和台湾做生意，让台湾与国际建立起更具韧性的民主阵线，也让全球供应链更加安全。