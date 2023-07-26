秦刚信息全删除 中国外交部称网站按照相关管理更新

中国官方宣布免去秦刚的外长职务后，外交部网站全面删除秦刚的信息；中国外交部发言人毛宁星期三（7月26日）在例行记者会上称，外交部网站的信息按照相关管理规定进行更新。

对于记者有关秦刚是否因健康原因免职，以及是否正接受反腐调查等提问，毛宁未提供进一步信息。

中国官方星期二（7月25日）决定，免去秦刚的外交部长职务，由中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅接任外长。秦刚此前已消失一个月。

消息引发国际媒体关注，星期三的外交部例行发布会有数十名记者到场，人数目测是平时的两倍左右。28道提问中，21道与秦刚和中国外长人选有关。

中国外交部官方网站截至星期三上午已全面清除有关秦刚的信息，包括他此前所有外事活动新闻稿，外交部长栏目也显示“信息更新中”。

记者高度聚焦秦刚被免职，以及所有信息在外交部网站上被删除的原因。面对数名记者的反复提问，毛宁回应说：“这个问题新华社已经发布了消息，您可以查阅。”

毛宁就外交部网站的提问称：“外交部网站的信息按照相关管理规定进行更新。”

美国国务卿布林肯6月访华时向秦刚发出访美邀请，秦刚已答应在双方方便时访美。有记者询问，中国外交部长突然更替会否影响中美互动，以及会否影响中国其他的外事活动。

毛宁说：“对于中美关系我们的立场是一贯的，我们一贯从相互尊重，和平共处，合作共赢三原则里看待和发展中美关系，中美各层级的对话和沟通也保持着接触，这一点没有变化。”