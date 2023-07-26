国民党发言人批郭台铭输不起 成阻扰政党轮替罪人

鸿海集团创办人郭台铭动作频频，被外界视为要独立参选2024台湾总统。对此，国民党发言人痛批郭台铭“输不起”，将成为阻扰政党轮替的罪人。

综合台湾风传媒和《自由时报》报道，国民党发言人萧敬严星期三（7月26日）接受广播节目专访时，痛批郭台铭“输不起”，是“政治界的乃哥”。

他质疑，郭台铭目前的民调支持度应该将近一半是来自绿营，一旦正式参选，就会唤醒蓝营支持者的危机意识与反感，与民众党总统参选人柯文哲互通的支持度都会回归柯文哲，导致郭台铭民调下滑。

萧敬严警示，如果郭台铭参选到底，会变成政党无法轮替的罪人。他也研判，郭台铭应该不会参选到底。

国民党全代会上星期天（7月23日）正式提名新北市长侯友宜参选2024台湾总统选举，但正酝酿独立参选的郭台铭仍在脸书发文说，“民意永远大于党意”“虽千万人吾往矣”，表示他要扮演带来希望也带来改变的角色，“一定不会让大家失望”，似乎仍不放弃参选。

此外，国民党正式提名侯友宜后，党内仍有不少声音呼吁侯友宜与柯文哲合作，促成“柯侯配”，以达成下架民进党的目标，包括罗智强、徐巧芯等部分蓝营立委参选人都曾公开倡议。

但萧敬严说，目前柯文哲的支持度有一部分是来自侯友宜民调下降，且柯文哲的支持者属性并不牢固，而国民党是一个提满区域立委的政党，难以想像侯友宜在总统选举中担任副手，因此所谓“柯侯配”的方案并不可能，但如果要组“侯柯配”，就得先拉抬侯友宜的民调，最好先拉近与柯文哲差距5%，甚至3%以内。

萧敬严认为，在国民党全代会后，侯友宜的民调应该就会止跌回升，因为国民党已经确定不会“换侯”，侯友宜与前高雄市长韩国瑜的心结也已化解，韩国瑜也明确表态挺侯，已经达到巩固蓝营支持者的目的，蓝军现在应该也在逐渐回流。

针对侯友宜竞选办公室执行长金溥聪对国民党主席朱立伦抛出“在野大联盟”，以及对党内倡议蓝白合作感到不解，萧敬严解释，金溥聪的目的是要安军心。但他也强调，朱立伦的角色喊“在野大联盟”并没有问题，重点就是促成政党轮替。

萧敬严强调，朱立伦的意思一定不是侯友宜做副手，金溥聪自己也说，关键在于侯友宜的民调要先拉起来，在野联盟一定是国民党去整合所有在野力量。