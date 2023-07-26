中国证监会系统2022年工资福利支出同比增50%

中国证监会公布的2022年度部门决算报告显示，收入、支出总计21.8亿元（人民币，下同，约4.04亿新元），较2021年度增加1.71亿元，增幅8.5%。其中，人员经费工资福利支出8.83亿元，较2021年度的5.87亿元增加50%。

据财新网报道，这份星期二（7月25日）公布的报告称，增加的主要原因是养老保险和职业年金参保单位和人数增加，以及增编增人相应增加支出。

根据报告，证监会2022年度部门决算包括会本级决算和38家派出机构决算。8.83亿元的人员经费工资福利支出，包括基本工资1.46亿元、津贴补贴4.69亿元、职业年金缴费0.81亿元、住房公积金0.69亿元、机关事业单位基本养老保险缴费0.57亿元、奖金0.22亿元等。

根据证监会2022年度的部门预算，当年的工资福利支出预算为7.61亿元。根据今年3月公布的证监会2023年预算报告，该年度的工资福利支出预算为7.93亿元。

在2022年21.8亿元的收入中，除去上年结转共18.49亿元；其中，一般公共预算财政拨款收入12.8亿元，占比达到69.5%；其他收入5.65亿元，占30.5%。

2022年证监会机关运行经费支出1.81亿元，比上年减少436.1万元，降幅2.3%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

报告也提到，证监会2022年因公出国费预算53万元，支出决算60.31万元，完成预算的113.8%。决算数较上年增加，主要原因是2022年新增与美国公众公司会计监管委员会（PCAOB）开展中美审计监管合作跨境联合检查；根据报告，共七人次参与了该项任务。2021年受冠病疫情影响，证监会没有发生因公出国任务。

报道称，部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。