香港成立首家卫星制造中心 预计明年初完成首颗

有“港版SpaceX”之称的香港航天科技在香港成立首家卫星制造中心，预计明年初就会完成首颗卫星。

据香港《星岛日报》报道，香港航天科技旗下的ASPACE香港卫星制造中心，设于将军澳科学园，占地约20万平方尺，配备18套分系统及200多套精密设备，一年可生产200颗以上30至1000公斤量级的商业卫星产品，包括通信、导航、雷达、光学及碳检测等卫星。

香港航天科技联席主席及行政总裁文壹川称，该中心目前在亚洲最先进，“最近的三至五年当中，最先进的智能卫星制造中心，可能就只我们一家。”

文壹川指出，全球人造卫星年均需求达3万颗以上，但目前全球年产能只有6000至8000颗，远远供不应求，香港卫星制造中心的目标市场规模，预期在2027年可达300亿美元（约397亿新元）。

他表示，目前中心已接到15张制造订单，全属商业民用，预计今年将陆续接收更多订单，而首颗人造卫星预计将于明年初完成。他续称，这些卫星主要用途是对地球的环境监测，例如天气预报、提供农业、工业，水利、海洋、土地等资讯。

对于在香港设立总部的优势，文壹川称，香港是独立关税区，清关速度也有效率，有利其在全球采购零部件，令制造及服务成本减少超过20%。

目前香港航天科技已跟40多个国家接洽，探讨合作空间，对于中美关系紧张，ASPACE首席科学家兼首席战略官史维说，该公司立足香港，定位则面向国际，在发展上会采用开放及透明的系统，并会符合当地的政策及法规，有信心可达到各方平衡。

香港航天科技副总裁胡明远补充，该公司是根据个别市场的技术需求来发展，“我们不会关心（合作伙伴）是哪一个国家”，无论是为发达中国家从无到有搭建网络，还是为已发达的地区提供卫星雷达，都可参与合作。