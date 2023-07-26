嘴对嘴喂食消费者 西双版纳“猛男餐厅”被查

雇佣多名男性演员嘴对嘴喂食消费者，云南省西双版纳一家“猛男餐厅”被立案调查。

据中国网报道，7月17号至21日，在中国文化和旅游部文化市场综合执法监督局督导下，云南省文化和旅游厅综合执法监督局组织边疆九省（自治区）以及山东省文化市场执法骨干，在西双版纳州景洪市举办了一期边疆地区文化市场集中办案活动，集中力量查处了某餐厅涉嫌违法违规举办的营业性演出活动。

经查，今年4月至7月期间，该餐厅经营者田某、韩某等人雇佣多名男性演员，在餐厅内采取嘴对嘴喂食消费者、与消费者贴身热舞、向消费者表演舔杆动作、对着消费者做身体前后耸动等具有挑逗性的表演，吸引消费者到该餐厅消费，现场还有未成年人观看表演，上述表演活动被网友大量上传转发，造成了极其恶劣的社会影响。

通报称，该场所已涉嫌违反《营业性演出管理条例》，演出内容涉嫌危害社会公德和民族优秀文化传统。目前，西双版纳州文化和旅游局已经对该案立案调查，并按照程序进行进一步处置。

通报称，云南省文化和旅游部门将持续加强对营业性演出活动的监督管理，以此案的办理为契机，不断提升边疆地区文化市场综合执法队伍查办类似案件的能力和水平，把规范文化市场经营秩序作为重点工作，积极推动文化和旅游市场高质量发展，切实维护边疆地区意识形态安全和文化安全。