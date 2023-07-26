经济学家下调中国今明两年经济增长预测

尽管中国政府可能会出台刺激措施提振疲软的经济，彭博采访的经济学家仍下调了中国今明两年的经济增速预测。

据彭博社星期三（7月26日）报道，彭博访问了14名经济学家调查得到的结论显示，这些经济学家对2023年经济增速的预测中值已从之前的5.5%下修至5.2%。对2024年国内生产总值(GDP)增速的预测中值为4.8%，也较之前的4.9%有所下降。

经济学家预计，今年中国第三季度GDP环比增速为1.2%，同比增4.6%，低于早前预测的同比5%增速。

北欧银行首席经济学家Tuuli Koivu称，北欧银行预计2024年中国经济将增长4%，远低于预期中值。“我认为（中国经济）风险偏向下行……这是我们应该习惯的新常态。”

此外，经济学家对今年中国的潜在货币政策宽松持谨慎态度。受访经济学家认为，中国央行本季度可能将其一年期政策性贷款利率下调10个基点，这较之前预测的五个基点有所增加。中国央行维持第三季度存款准备金率将下调25个基点的预期不变。

在6月中国居民消费价格指数（CPI）持平之后，受访经济学家还警示了通缩风险。经济学家预测，今年CPI平均涨幅料为0.9%，低于之前调查得到的预测值1.2%。当被问及通缩压力会持续多久时，14位经济学家中有10人表示不会少于四个月。

分析师们对今年其他潜在的增长推动因素，包括中美关系、政府提振民企信心的努力会否奏效等，也存在分歧。14位经济学家中有10位表示，他们预计年内民企信心将有所改善。

中国官方为了提振经济，7月19日发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，向民营企业释放友好信号。中共政治局会议星期一（7月24日）也释放出进一步放宽楼市管控、刺激消费和化解地方债务风险的信号。但普遍分析认为，中国官方可能不会出台大规模刺激措施。