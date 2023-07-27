恒大汽车两年亏损843亿元人民币

恒大汽车两年来首次发布财报，2021年和2022年合计亏损843亿元（人民币，下同，约156亿新元），该公司还对自身的持续经营能力发出警告。

综合彭博社和第一财经报道，恒大汽车星期三（7月26日）在香港交易所公告，2022年净亏损277亿元，前一年亏损566亿元。

恒大汽车称，仍在与银行、其他金融机构、第三方及关连人士进行谈判，以续期将于2022年12月31日后十二个月内到期的现有借款及公司债券，并筹集短期及长期资金以履行财务责任。

恒大汽车在公告中指出，“上述情况表明存在重大不确定性，可能对本集团持续经营的能力产生重大疑问”。

这家中国电动汽车制造商的最初目标是挑战美国电动车巨头特斯拉，恒大汽车市值鼎盛时曾经超过福特汽车，后来因为母公司恒大集团深陷债务危机，恒大汽车的股价也一泻千里。

去年4月，该股在没有给出特别原因的情况下宣布停牌。如果恒大汽车不能在18个月内重新发布财务业绩，该公司面临退市风险。

此前，恒大集团上星期一（7月17日）也连发三份推迟已久的财报，披露集团截至去年底的总负债额已达2.44万亿元。

根据恒大补发的2021年报、2022年半年报和2022年报，集团2021年净亏损6862亿元，2022年净亏损1258亿元，两年合计亏损达8120亿元。这是恒大自2009年上市以来，第一次连续两年亏损。