意总理将向拜登私下承诺退出“一带一路”

意大利总理梅洛尼希望通过承诺与中国决裂来强化与美国的关系。她计划在星期四（7月27日）亲自向美国总统拜登介绍，意大利为了与中国分道扬镳而做的精心安排——退出中国“一带一路”倡议。

了解梅洛尼想法的知情人士向彭博社透露，意大利官员一直在私下向美国保证，意大利将退出与中国签署的这项投资协议，但梅洛尼不打算在访问华盛顿期间公开宣布决定。

知情人士说，罗马官员担心，如果梅洛尼在美国领土上宣布这样一个敏感的决定，会令她看起来很弱势。彭博社报道称，中国《环球时报》已经暗示，意大利考虑退出“一带一路”倡议是因为受到来自华盛顿的压力。

几个月来，梅洛尼一直在试图找到如何退出协议而又不会招致北京报复的方法。意大利官员说，北京正在密切关注他们的下一步行动。

知情人士还透露，梅洛尼的团队计划通过向中国承诺其他独家投资协议，来巧妙地应对意大利退出“一带一路”倡议的举措，而梅洛尼也计划将拜登纳入她的战略之中。

意大利和其他许多欧洲国家一样，陷入了华盛顿和北京之间紧张局势的升级之中。在俄乌战争爆发之后，北京方面对俄罗斯的支持令中美紧张关系进一步加剧。无论是在经济上还是在地缘政治上，如何保持与美国的亲密关系而又不疏远中国，对于欧洲国家来说始终都是一个艰难的平衡。

梅洛尼访问白宫正值意大利明年接任七国集团（G7）轮值主席国之际，她预计与中国的关系将是最重要的话题。