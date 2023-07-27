中国印发猴痘防控方案：密接者自我健康监测21天

中国国家疾控局、中国卫生健康委制定并印发《猴痘防控方案》，要求疾控机构或基层医疗卫生机构指导密切接触者做好自我健康监测，健康监测期限为最后密切接触之日起21天。

根据中国国家疾控局微信公众号星期四（7月27日）发布的消息，《猴痘防控方案》指出，坚持“预防为主、防治结合、精准防控、快速处置”原则，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施。开展医疗机构、重点人群、入境人员和重点场所等多渠道监测。加强疫情分析与风险研判，有针对性地开展重点人群健康教育和综合干预。落实病例隔离治疗、流行病学调查和密切接触者追踪管理等措施。坚持发现一起、控制一起，及时阻断疫情传播。

方案指出，猴痘潜伏期为5至21天，多为6至13天。病例出现症状后至皮疹结痂自然脱落并形成新皮肤前具有传染性。有调查提示一些病例可能在出现症状前1至4天存在传染性。早期症状可出现发热、头痛、背痛、肌痛和淋巴结肿大等。

猴痘病程约2至4周，免疫力低下患者的病程可能较长。猴痘为自限性疾病，大多数病例症状会自行消失，也有重症和死亡发生，主要为儿童、孕妇和免疫力低下人群。

方案要求各地卫生健康与疾控部门联合相关社会组织，充分借鉴艾滋病防治综合干预经验和服务模式，在MSM经常出入的酒吧、会所、浴池等重点活动场所，开展同伴教育。借助大众媒体、MSM社交网站等互联网平台，开展猴痘防控知识宣传教育，提高重点人群防范意识，减少高危行为，引导有可疑接触史者自觉做好自我健康监测，增强主动就诊意识。

在病例管理方面，方案要求各地发现猴痘疑似病例和确诊病例应当及时转运至医疗机构进行隔离治疗，如临床症状明显好转，病变部位已结痂，可转为居家隔离治疗，直至皮疹结痂自然脱落，解除居家隔离。

对病情较轻且具备居家隔离治疗条件的确诊病例，经医疗机构与疾控机构联合评估后，可直接采取居家隔离治疗。确诊病例居家隔离治疗期间，单人单间居住，避免与家人有皮肤或黏膜直接接触，做好被污染物品的消毒，非必要不外出，确须外出时穿长衣长裤、佩戴医用外科口罩，避免前往人群聚集场所，避免与其他人有皮肤或黏膜直接接触；指定医疗机构安排专人负责上门或电话随访，提供健康咨询和医疗指导。

县（市、区）级疾控机构接到辖区疑似病例和确诊病例报告后，及时组织开展流行病学调查，查找感染来源，掌握、追踪和管理密切接触者，分析传播链及传播特征，及时发现潜在的风险人群及其范围、特征，有针对性地开展宣传教育和综合干预。调查过程中发挥多部门联防联控的协同作用，尽可能获取全面准确的流调信息。

对密切接触者的判定和管理方面，方案指出，直接接触病例的病变部位及其被污染物品，或感染动物及其分泌物、渗出物等污染物；以及职业暴露或长时间近距离吸入病例呼吸道飞沫等，经评估有感染风险的人员均为密接者。疾控机构或基层医疗卫生机构指导密切接触者做好自我健康监测，健康监测期限为最后密切接触之日起21天。

密切接触者自我健康监测期间可正常生活与工作，需避免与他人发生性接触等密切接触，避免捐献血液等；坚持每天做好体温测量和症状监测，出现猴痘样症状应及时就诊并主动报告可疑接触史。辖区疾控机构或基层医疗卫生机构应在密切接触者自我健康监测第7、14、21天上门或电话对其进行随访，提供咨询指导，发现异常情况及时进行处置。

据介绍，猴痘是由猴痘病毒（Mpox virus，MPXV）感染所致的一种人兽共患病。2022年9月，中国报告首例猴痘输入病例。2023年6月以来，中国多个省份先后报告多例猴痘病例，引发新增本土续发疫情和隐匿传播的担忧。