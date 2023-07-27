中国批英台强化贸易伙伴关系：向“台独”发出严重错误信号

中国大陆驻英国使馆发言人就英台“强化贸易伙伴关系”发声明说，英方做法向“台独”分裂势力发出严重错误信号，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向英方提出严正交涉。

根据中国大陆驻英国使馆官网当地时间7月26日以问答形式发布的声明，使馆发言人说，中方一贯坚决反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来。英方有关做法违反一个中国原则，违背英方自己作出的仅同台湾保持非官方关系的承诺，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，并已向英方提出严正交涉。

使馆发言人指出，一个中国原则是中英建立和发展外交关系的政治基础和重要前提，是一条不可逾越的红线，敦促英方停止以强化贸易关系为名提升英台实质关系，停止任何违背一个中国原则的行径。任何损害中国利益的行为都必将遭到有力回击。

综合英国政府网站和台湾《经济日报》报道，台湾行政院政务委员兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中与英国商业暨贸易部副部长何德森（Nigel Huddleston）当天召开视频会谈，会中达成共识，双方宣布正式启动“深化贸易伙伴关系”（Enhanced Trade Partnership，ETP），并将以投资、能源与净零碳排及数位贸易三大领域展开协商。

何德森将于今年稍晚与经济部次长陈正祺共同主持第26届经贸对话会议，双方当天透过线上会议进行了初步讨论。