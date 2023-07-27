王毅接任中国外长后 首次出访土耳其

中国官方宣布由中共中央政治局委员、中央外办主任王毅再担任外交部长后，王毅在星期三（7月26日）首次访问了土耳其，与土耳其总统埃尔多安会面。

中国全国人大常委会星期二（7月25日）宣布了外交部长的任免消息，不过，外交部官网星期三晚间发布的新闻稿中，对王毅的称呼仍是“中共中央政治局委员、中央外办主任”，并未包含外交部长。

根据新闻稿，王毅在与埃尔多安的会面中说，中方支持土耳其坚持独立自主，走符合自身国情的发展道路。中土都是新兴市场国家的代表和发展中大国，双方拥有广泛共同利益，没有根本利害冲突，两国关系面向未来，呈现广阔发展前景。

他还说，中方高度重视中土关系，愿同土方一道，在各自民族振兴道路上相互支持，在彼此核心利益问题上相互照顾，着力维护并深化政治互信，推动中土战略合作迈上新台阶。中方愿同土方用好两国政府间合作委员会机制，全面重启各领域务实合作，推进共建“一带一路”，实现更高水平的互利共赢，为推动世界经济复苏作出积极贡献。

另据路透社报道，埃尔多安办公室在会后发表声明称，埃尔多安在与王毅的会谈中说，希望两国加强合作，因为两国在全球和地区问题上都扮演着重要角色。

同日，王毅还同土耳其外长菲丹举行会谈。路透社引述土耳其外交部消息人士报道，王毅与土菲丹之间的讨论包括乌克兰的最新局势、全球金融体系，以及维吾尔人的现状。

此外， 菲丹和王毅还谈到了中土经贸关系的发展，包括协调一带一路和中间走廊倡议，以及核能、农业和民航等领域。

秦刚去年年底担任外长，在被免职前已从公众视野消失一个月，不过官方并未说明他被免职的具体原因。

目前，中国外交部官网已经全面清除了有关秦刚的信息，外交部长栏目则仍显示“信息更新中”。外交部发言人毛宁星期三（7月26日）在例行记者会上称，外交部网站的信息按照相关管理规定进行更新。