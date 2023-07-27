中国官媒：中美关系越处于低谷 越需加强民间交往

中国官媒新华社星期四（7月27日）发表评论文章说，中美关系越是处于低谷，越需要加强民间交往，稳固民意基础。在中美关系陷入严重困难的今天，两国民众多走动、多交流，可以进一步增进两国人民的了解和友谊，为中美关系重回正轨夯实民意基础。

文章说，美国前国务卿、百岁老人基辛格作为“老朋友”近日访问中国，众多美国企业高管纷纷来华寻求扩大合作，中美两国商会、友好团体、智库等民间组织互访交流日益热络，伴随着中美高层互动逐步回升，两国民间交往呈现出更快的升温势头，反映出期盼中美关系重回正轨的民意。

文章说，国之交在于民相亲，国与国关系发展的根基在于两国人民。过去几年，中美关系在低谷徘徊，但中美民间的交流交往始终没有中断。在中美关系陷入严重困难的今天，两国民众多走动、多交流，可以进一步增进两国人民的了解和友谊，为中美关系重回正轨夯实民意基础。

文章回顾中美关系史，指出民间交往为两国关系发展提供了动力。以“小球转动大球”的乒乓外交等交流活动，推动了中美关系正常化的历史性进程。中美民众往来越频繁，两国友好的基础就越坚实，务实合作就越红火。

文章认为，受美国政府全方位对华遏制打压的影响，中美民间交往近年来遭受严重挫折。美国政府出台了一系列限制举措，部分美国政客还对中方驻美人员百般刁难，试图通过这些操弄丑化中国形象，在美国社会散布疑华厌华情绪，将反华打造为“政治正确”。这是试图破坏中美关系的民意基础，是对两国友谊建设者数十年心血的极大不尊重，是对历史的不负责任。

文章说，中美关系越是处于低谷，越需要加强民间交往，稳固民意基础。眼下两国地方、民间、文教、智库等领域交往重新热络起来，有望再次为中美关系稳下来、好起来发挥重要作用。

文章最后说，中美民间往来给两国关系发展贡献的一条重要经验，就是中美两国人民完全可以跨越制度、文化、语言的差异，建立起深厚的友谊。随着近期互动频率加快，中美关系的改善和发展迎来“机会窗口”。如果美国政府真心维护中美建设性关系，就应当顺应民意，多做有利于推动两国民间友好的事情，而不是相反。