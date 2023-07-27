中国交通部约谈滴滴美团等网约车平台

中国交通部对滴滴出行、高德打车、美团打车等网约车平台进行了集体约谈，强调着力营造公平竞争的市场环境，加强行业合规经营。

据中国交通运输部官网星期三（7月26日）发布的新闻稿，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织对滴滴出行、高德打车、T3出行、曹操出行、万顺叫车、首汽约车、如祺出行、享道出行、携华出行、及时用车、阳光出行、美团打车、百度打车、腾讯出行、携程用车等网约车平台、聚合平台公司进行约谈。

约谈强调，企业要深入学习贯彻中共总书记习近平关于推动平台企业规范健康持续发展的指示、认真落实中国总理李强主持召开平台企业座谈会的有关讲话要求，着力营造公平竞争的市场环境，加强行业合规经营，共同维护行业良好生态，推动交通运输新业态规范健康持续发展。

约谈指出，当前网约车行业发展总体平稳有序，合规率持续提升，市场秩序进一步规范，但仍有部分网约车平台、聚合平台公司存在企业主体责任落实不到位、随意调整运营规则、侵害乘客和从业人员合法权益、扰乱市场公平竞争秩序等问题，存在不稳定风险隐患，甚至个别平台公司出现了运营安全事故。

约谈要求，要维护公平竞争市场秩序，优化提升服务水平，杜绝不正当竞争行为，营造良好市场发展环境；严格落实企业主体责任，积极防范化解风险隐患；维护司机合法权益，规范经营行为，合理制定运营规则，加强与司机群体的沟通协商。

约谈还提出，要保障乘客合法权益，依法建立健全首问负责制度，及时妥善处理咨询投诉。此外，还要加快网约车合规化进程，严把司机和车辆注册关，加快清退不符合条件的人员和车辆；聚合平台公司要严格核验接入的网约车平台公司经营许可资质，确保依法合规经营。同时，也要求加强运输安全管理，优化派单机制，杜绝超时劳动、疲劳驾驶、超速驾驶等行为，及时推送安全驾驶提醒和道路交通安全、恶劣天气等信息，提升应急处置能力。

新闻稿说，各平台公司表示，将认真落实本次约谈要求，立即组织排查整改，依法合规开展经营，全力保障乘客和从业人员合法权益，维护行业安全稳定，推动交通运输新业态规范健康持续发展。

另据《湖北日报》报道，武汉市多个部门星期二（7月25日）就网约车违规调价之事，约谈了高德打车等九家平台的负责人。

据报道，武汉市交通运输局、市市场监管局、市公安局、市委网信办，星期二联合约谈高德打车及携华出行、星徽出行、风韵出行、妥妥E行、呼我出行、及时用车、900游、AA出行、旅程用车等九家网约车平台负责人，提出警告提示，要求限期整改，并按有关规定和程序向社会公示调价行为。

报道称，高德打车（聚合平台）及上述网约车平台在高德打车平台客户端和司机端发布网约车运营价格调整公告，均一定幅度上调了运营价格，并下调了对司机的抽成比例；绝大部分网约车平台调价生效时间为7月23日零点。

武汉市约谈指出，以上调价行为既没有向价格监管部门报备，且未达到公示时限要求，违反了相关法律规定。不过，鉴于上述调价行为在网约车市场价格理性回归、降低抽成比例增加司机收入、规范网约车行业管理等方面具有一定的积极意义和导向作用，决定对高德打车及九家网约车平台予以警告提示，要求限期整改，并按有关规定和程序报备，向社会公示。如拒不整改或限期整改不到位，将依法严厉处罚。