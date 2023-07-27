蔡英文会见欧议会访团：盼与欧盟签署投资协定

台湾总统蔡英文星期三（7月26日）会见欧洲议会外交委员会代表团时说，希望未来，台湾和欧盟在供应链韧性、投资、网络安全等领域持续深化合作，并期盼能够签署投资协定（BIA），强化双方伙伴关系，壮大民主阵营的团结力量。

根据台湾总统府网站发布的新闻稿， 蔡英文致词时欢迎欧洲议会外委会副主席白艾特（Urmas PAET）率团到访，她感谢欧洲议会这几年来通过各种行动，关注台海和平稳定、深化台欧合作关系，以及支持台湾的国际参与。

蔡英文指出，在2021年及2022年，欧洲议会“外来势力干预欧盟民主程序特别委员会”以及“国贸委员会”分别正式到访，也共同针对打击假讯息以及强化经贸连结，进行了许多重要的讨论。

另外，欧洲议会副议长毕尔（Nicola Beer）在2022年7月访台，是欧洲副议长层级的官员首次正式访问台湾，展现对台湾的大力支持。

蔡英文提到，台湾和欧盟是共享民主自由价值的重要伙伴，最近几年在各领域都有丰富的合作成果。现在，面对威权主义扩张以及世界经济局势变化，全球供应链也加速重组当中。希望未来，台湾和欧盟在供应链韧性、投资、网络安全以及科技新创等领域，持续深化合作。

蔡英文表示，“期盼在所有访宾的支持之下，台湾和欧盟能够签署投资协定，强化双方伙伴关系，也共同壮大民主阵营的团结力量”。她也再次感谢代表团对台湾的支持，“欢迎大家常常来访，一起持续加深台欧盟情谊。”

白艾特表示，台湾是欧盟在亚洲最重要的伙伴之一，双方是理念相近的伙伴，深信人权、国际法及人性尊严等共享价值。

白艾特说，“现在的国际局势纷乱动荡，民主国家更要团结一致，并持续深化彼此的合作”。在俄乌发生战争时，台湾迅速表达清楚且有原则的立场，更提供乌克兰实质的援助。他认为，对于未来国际局势的安全，从法治及国际法的角度来看，乌克兰应该要尽快收复其完整领土，而国际社会对乌克兰的支持是非常可贵的。

白艾特还提到，台湾与欧盟是非常重要的商业贸易伙伴，台湾在欧盟贸易及投资的相关统计上，排名都很高；相对地，欧洲对台湾也同样重要，期盼未来可以进一步深化双方的经贸关系。此外，台湾在高科技和数位发展等方面，也扮演举足轻重的角色，他认为这是一个很好的基础，让双方能持续拓展更深、更广的合作关系。

白艾特认为，国际社会应该要多运用台湾不同领域的知识及技术，台湾的国际参与符合国际社会的利益。台湾参与世界卫生组织（WHO）就是一个务实的例子，台湾能提供非常多的专业与知识，但目前WHO没有接受台湾能提供的贡献，他感到非常遗憾且可惜。

白艾特还表示，欧盟非常关注亚太地区的情势发展，近来，欧盟领导人们也提出欧盟在亚太区域的新策略，最重要的原则是，希望区域发展和平的进行。这并非空话，从俄乌战争来看，只要一个地方有战争，都会对全世界有非常严重的影响，因此，确保所有地区的安全至关重要。