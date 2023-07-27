云南“猛男餐厅”被罚10万人民币 吊销演出许可证

云南省西双版纳一家“猛男餐厅”涉不雅表演被处罚。当地监管部门星期三（7月26日）发布消息，对该餐厅给予责令停止演出、没收违法所得10664元（人民币，下同，约1978新元）并处违法所得十倍的罚款106640元，吊销《营业性演出许可证》的行政处罚。

根据云南省文化和旅游厅官微消息，云南省文化和旅游厅综合执法监督局发布通报，经查，景洪泰鼓泰鼓泰国菜餐厅内举办的营业性演出活动内容存在危害社会公德和民族优秀文化传统的情形，其行为已违反了《营业性演出管理条例》相关规定，违法事实清楚，证据确实充分。西双版纳州文化和旅游局拟定对该餐厅作出上述处罚决定。

据早前报道，云南省文化和旅游厅综合执法监督局7月17日至21日组织边疆9省（自治区）以及山东省文化市场执法骨干在西双版纳州景洪市举办了一期边疆地区文化市场集中办案活动，集中力量查处了某餐厅涉嫌违法违规举办的营业性演出活动。

经查，4月至7月期间，该餐厅经营者田某、韩某等人，雇佣多名男性演员在餐厅内采取嘴对嘴喂食消费者，与消费者贴身热舞，向消费者表演舔杆动作，对着消费者做身体前后耸动等具有挑逗性的表演，吸引消费者到该餐厅消费，现场还有未成年人观看了表演，且上述表演活动已被网友大量上传转发，造成了极其恶劣的社会影响。该场所的行为已涉嫌违反《营业性演出管理条例》相关规定，演出内容涉嫌存在危害社会公德或民族优秀文化传统。目前，西双版纳州文化和旅游局已经对该案立案调查，并按照程序进行进一步处置。