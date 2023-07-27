香港民建联再启动执委改选

香港建制派最大政党民建联领导层改选，在经历押后与中途叫停后，据报已重新开始提名活动。政界关注今年3月已担任中国全国人大常委会委员的现任主席李慧琼，是否会寻求连任。

据《星岛日报》星期四（7月27日）报道，民建联原定今年4月改选领导层，而后押后至7月，5月底开放执委会选举报名后，中途以“改革研究需时”为由叫停，延至今年9月改选。目前，民建联执委会提名期已重新展开，下月13日截止；新一届执委会改选约57个席位，比上届多两人。

据报道，民建联党内有风声传出，谁会出掌民建联仍有变数，且这次除了改选领导层，也会改革党内架构，方向包括强化民建联在工商、专业工作，以及做好“联通世界”角色。

对此，有观点认为，民建联党内迎来大变，由现任主席李慧琼继续掌舵可能较平稳。但也有党中人士认为，民建联以团队方式运作，分工清晰，无论李慧琼是否留任，不同党员均可分担工作。

李慧琼今年3月接任中国全国人大常委后，早前已宣布不再连任香港区议员，不过仍保留了民建联主席、立法会内会主席等身份。香港政圈早前盛传李慧琼会卸下民建联党务，专注人大常委及议会工作，而民记副主席陈克勤被视为热门接班人选之一。

据报道，李慧琼回复称，会在合适时候公布决定，并重申原则一向不变，即推动民建联改革，也乐见民建联一向培育人才担任不同岗位，包括主席及其他席位。