香港西贡鲸鱼背部现伤口 官方吁不要出海追鲸

香港西贡海域7月中旬罕见出现鲸鱼身影后，引发民众观鲸热潮。在发现鲸鱼背部出现疑似螺旋桨造成的伤口后，世界自然基金会、香港渔农自然护理署，以及香港政务司司长陈国基等，均呼吁民众不要再出海观鲸、追鲸。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”等报道，一条身长约七米的未成年布氏鲸7月14日出现在西贡海域后，一直在该海域活动，不过近日发现该鲸鱼背部有伤痕，情况令人担忧。

世界自然基金代理海洋保育主管彭莉恩星期三（7月26日）出席电台节目时说，专家估计小鲸鱼的伤口是由螺旋桨等利器所造成，伤口虽未有流血，但较数日前观察有所扩大。她担忧情况会再度恶化，呼吁市民不要再出海观鲸。

至于小鲸鱼能否自愈，彭莉恩指出，许多有受伤痕迹的鲸鱼能够自愈，部分鲸鱼的伤口不影响其行为能力，如觅食等能力，但强调不可再对鲸鱼造成压力，导致激动转身，有机会令伤势恶化。

彭莉恩说，小鲸鱼如承受压力，将有可能不会继续觅食，并停留在较浅水区域。她指出，小鲸鱼在香港水停留的时间已经比专家推算的更长，可能代表身体不适，或是暂避风浪，甚至有可能会因此搁浅。

香港渔农自然护理署（渔护署）星期三也在港府新闻公报网站发文，强烈劝喻市民不要追踪鲸鱼。

渔护署发言人呼吁，市民不要乘船出海观看在粮船湾及牛尾海一带水域出没的疑似布氏鲸，并指署方已在鲸鱼出没的海域派员加强巡逻，在西贡码头等地方作出不要出海观鲸的劝喻。

发言人也提醒，市民在水上发现鲸鱼出没时，必须保持距离，并减慢船速，及留意个人安全，以免发生意外。

发言人还强调，所有鲸豚动物均受《野生动物保护条例》保护，不负责任的观鲸行为可能构成故意干扰受保护野生动物，违者一经定罪，最高可被判监禁一年及罚款十万元（港元，约1.7万新元）。

渔护署还说，自7月中收到鲸鱼在西贡水域出没的报告以来，渔护署与香港海洋公园保育基金持续派员到有关水域巡查，与相关部门加强巡逻，并向民众派发宣传单张。渔护署会继续密切监察有关鲸鱼的情况，并与相关部门及非政府机构一同探讨合适及可行的协助方案。

香港政务司司长陈国基星期三也在脸书发文，呼吁市民不应在好奇心的驱使下，乘船出海“追鲸”。他又指，已要求警方增派水警船在附近海域巡逻，如发现观光船靠近鲸鱼出没一带，会劝喻他们离开。

陈国基也引述海洋公园专家意见，强调鲸鱼属于敏感物种，容易被人为滋扰、噪音等外在环境影响，呼吁“爱护鲸鱼，人人有责”。